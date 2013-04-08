欧洲股市：医保股引领反弹，投资人谨慎关注美国财报季

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst指数升0.2%
* 美银美林上调诺华制药评级
* 葡萄牙不确定性凸显欧元区问题
路透伦敦4月8日 - 欧洲股市周一在医保股引领下小幅收高，投资人谨慎回场，关注美国即将开锣的首季财报季。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,164.79点，上周五受美国疲弱就业数据拖累重挫1.6%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.2%，报2,589.25点。
交易商指出周一走势缺乏说服力，成交低迷，一些投资人在今日稍晚美国铝业 公布首季业绩，为美国财报季拉开帷幕前有顾虑。
FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的83%。
瑞士制药商诺华制药 大涨1.8%，为对FTSEurofirst 300指数贡献最大个股，交易商称受助于美银美林将该股评级上调至“中性”带动。
交易商表示，尽管欧股长期前景仍正面，因股市提供的回报好于现金和债券，但短期前景受到欧债危机的不确定性影响。
葡萄牙宪法法院否决了一些该国获得救助所需的撙节措施，令对欧元区的担忧再度加重。
英国富时100指数 收高0.43%，报6,276.94点。德国DAX指数 微升0.05%，报7,662.64点。法国股市CAC 40指数 微涨0.09%，报3,666.78点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。