欧洲股市：创三个月来最大单日升幅，受助于中国贸易数据及美股上涨

* FTSEurofirst 300指数收高1.8%

* 景气类股上涨，受中国贸易数据带动

* 工业股表现落后，前景负面

路透伦敦4月10日 - 欧洲股市周三触及一周最高收位，且录得三个月来最大单日升幅，此前公布的中国经济数据令人鼓舞，且美股标普500指数创纪录高位。

银行股，汽车股，建筑股及矿业股等跟随经济活动改善迹象而通常表现较好的板块全线上涨，升幅居前，此前数据显示中国进口意外大幅增加，中国是全球第二大经济体。

这增强了对中国内需积累动能的预期，内需增强是推动中国经济提速所需的，且中国经济增速将扶助全球经济增加动能。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.8%，报1,186.17点，此为4月3日来最高收位，且录得三个月来最大单日涨幅。美股标普500指数 盘中升至纪录新高，也扶助欧洲股市攀升。

一些分析师表示，欧股周三升势是对中国数据的下意识反应，欧洲股市中期前景仍面临挑战。

“中国进口数据显示经济表现良好。这些数字对市场短期而言是相当正面，但它的影响，特别是对商品类股，中期而言将是中性，”意大利裕信银行(UniCredit)股市策略部Christian Stocker说。

“股市市况波动，市场焦点放在企业盈利。对于欧洲企业，我们对工业股的业绩报告持谨慎态度，工业股前景负面，因为欧元区成长疲弱及工业生产在较低水平。”

STOXX Europe 600工业商品及服务指数 上涨2%，但表现逊于银行股 ，保险股 及汽车股 等多个景气类股，分别劲涨3.5%，2.8%和2.6%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上扬2.6%，至2,661.62点，该指数收位仅在50移动均线的上方，令部份投资人建议短期要持谨慎态度。