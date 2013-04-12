欧洲股市：收低，受累于美国数据疲弱及担忧塞浦路斯问题

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数跌0.9%，Euro STOXX 50指数大跌1.5%
* Euro STOXX 50指数跌穿50日移动均线
* 矿业股下跌，因金价急跌及铜价下滑
路透巴黎4月12日 - 欧洲股市周五下跌，抹去本周的近一半升幅，因市场重新忧虑塞浦路斯援助计划及美国3月零售销售意外下跌。
矿业股跌幅特别猛，因金价和铜价大跌，Eurasian 下挫3%，Randgold Resources 急跌4.6%。
现货金 重挫4%至2011年7月来的最低水平，跌穿每盎司1,500美元关口，因塞浦路斯将出售黄金的救助计划草案等不利因素打压金价。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.9%，报1,182.10点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑1.5%，至2,633.47点。
Euro STOXX 50指数回到50日移动均线下方，且收在该移动均线以下，技术分析师认为此为强烈利空信号。
卢森堡财长在周五稍早称，欧盟和国际货币基金会(IMF)对塞浦路斯援助计划的规模将保持在100亿欧元，不会增加。他指出，塞浦路斯重整银行业最终会降低其融资需求，在加上其他措施将可以弭平此一缺口。塞浦路斯原本打算筹措70亿欧元，但如今可能得要为总额230亿欧元的方案贡献130亿欧元。
英国富时100指数 收低0.49%，报6,384.39点。德国DAX指数 大跌1.61%，报7,744.77点。法国股市CAC 40指数 收低1.23%，报3,729.30点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。