欧洲股市：小幅回落，受累于美国数据和企业业绩

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小幅走低
* 获利忧虑打压银行股
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周四削减涨幅，小幅收低，因更多疲弱的欧美企业业绩和经济数据出炉，加剧了对成长前景的担忧。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘小跌0.03%，报1,147.38点，从日高1,154.62点回落，录得第五日连跌，且第二季迄今累计下跌3.5%。
银行股 受创最重，回落1.1%，法国兴业银行 跌幅居前，急挫3.5%。交易商称，美国同业摩根士丹利 公布疲弱业绩是诱因之一。
Sodexo 和诺基亚 等欧洲企业之前公布的获利也不及预期，这两只股票分别重挫9.6%和8.3%。
根据汤森路透StarMine提供的数据，STOXX Europe 600指数 成份股企业的首季获利将较预期低3.9%。
今日美国公布的数项经济数据均低于预期，使寄望美国经济成长能扶助支持企业获利，并抵消欧洲疲弱经济影响的投资者的忧虑重燃，使市场人气进一步受压。
葛兰素史克 对股指的贡献最大，急升3.2%，成交放量，之前有消息称，美国一监管委员会已建议批准该公司治疗肺部疾病的新药Breo Ellipta上市，这可能提振公司获利。
英国富时100指数 收低0.01%，报6,243.67点。德国DAX指数 收跌0.39%，报7,473.73点。法国股市CAC 40指数 基本持平，报3,599.36点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。