欧洲股市：在矿业股引领下连升第五日，受对刺激措施的希望带动

* FTSEurofirst 300指数收高0.7%

* 西班牙公布失业率数据后，刺激措施希望犹在

路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周四连续第五个交易日上涨，对股市的需求仍强劲。央行刺激措施希望、企业业绩和购并臆测对市场有支撑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨8.82点或0.7%，报1,200.64点，向3月底触及的五年高位1,207点回升。

包括西班牙周四公布的失业率创纪录高位等近期疲弱的全球经济数据引发市场对全球央行出台更多刺激措施的预期。

一调查显示，顶级评等公债的低回报令央行在储备投资组合中甘愿冒更大的风险，同一年前相比，倾向投资股票的多出约三分之二。

对更多刺激经济措施出台的预期扶助提振严重作空的矿业股 ，今日跟随商品价格升势大涨2.4%。

但今年迄今，矿业股仍重挫约15%，因对盈利、成本和中国需求的担忧令矿业股承压。