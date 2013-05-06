欧洲股市：从近两年高位回落，德国DAX指数仍逼近纪录高位

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* Euro STOXX 50指数收跌0.5%，从近两年高位回落
* 市场忽略疲弱的宏观数据，关注央行刺激举措
* 成交清淡，英国市场因假休市
路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周一在清淡交投中走低，在上周大涨后回落，且德国公用事业股E.ON 除权后拖累大盘走低。
但跌幅受限，因股市继续受央行刺激举措鼓舞。
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数 收跌0.5%，报2,750.52点，在上周急升，触及近两年最高2,764.17点后稍作喘息。
今日成交清淡，仅为90日均值的42%，英国股市因假休市。
德国DAX指数 收跌0.1%，距离历史高位151.570点仅低0.5%，E.ON 急挫7.9%，该股除权，使STOXX Europe 600公用事业股指数 受创最重。
周一公布的调查显示，德国4月民间活动五个月来首次萎缩，因服务业活动萎缩，显示这欧洲最大的经济体或在第二季衰退。
投资者未受数据的影响，在欧洲央行总裁德拉吉表示，央行正密切关注数据，准备再度采取行动后股市小幅缩减跌幅。
法国股市CAC 40指数 跌0.15%，报3,907.04点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
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