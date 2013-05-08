欧洲股市：延续升势，德意志电信公布业绩后劲升

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst指数收高0.7%，Euro STOXX 50指数升0.6%
* 德意志电信公布业绩后劲升4.7%
* 动能指标显示市场是时候回撤
路透巴黎5月8日 - 欧洲股市周三上涨，延续创下多年高位的三周升势，德意志电信公布盈利优于预期，股价劲升4.7%至七个月高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,229.43点，为2008年中来的最高收位。
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数 收高0.6%，报2,784.62点，为近两年收盘高位。
在过去三周，受到全球央行政策的强劲支撑，上述两个指数分别大涨了约7%和9%，但相对强弱指标(RSI)等技术动能指标显示股市已呈“超买”，是时候回落。
德国经济部周三公布,德国3月工业生产较前月上升1.2%，2月修正为上升0.6。路透调查预估德国3月工业生产较前月下滑0.1%。 数据对股市也有支撑。
英国富时100指数 收高0.4%，报6,583.48点。法国股市CAC 40指数 升0.89%，报3,956.28点。德国DAX指数 收高0.83%，报8,249.71点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。