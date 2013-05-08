欧洲股市：延续升势，德意志电信公布业绩后劲升

* FTSEurofirst指数收高0.7%，Euro STOXX 50指数升0.6%

* 德意志电信公布业绩后劲升4.7%

* 动能指标显示市场是时候回撤

路透巴黎5月8日 - 欧洲股市周三上涨，延续创下多年高位的三周升势，德意志电信公布盈利优于预期，股价劲升4.7%至七个月高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,229.43点，为2008年中来的最高收位。

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数 收高0.6%，报2,784.62点，为近两年收盘高位。

在过去三周，受到全球央行政策的强劲支撑，上述两个指数分别大涨了约7%和9%，但相对强弱指标(RSI)等技术动能指标显示股市已呈“超买”，是时候回落。

德国经济部周三公布,德国3月工业生产较前月上升1.2%，2月修正为上升0.6。路透调查预估德国3月工业生产较前月下滑0.1%。 数据对股市也有支撑。