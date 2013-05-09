欧洲股市：下滑，因投资人对防御类股锁定获利

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
路透伦敦5月9日 - 欧洲股市周四下滑，因投资人对近期上涨的防御类股锁定获利，但技术支撑扶助市场维持看涨基调，并保持在近期触及的多年高位附近。
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数 收低0.4%，报2,773.16点，从近两年高位回撤，但在自4月18日触及的低点拉出的上升趋势线上寻获支撑。
该指数在过去三周大涨近10%，并在周三触及2011年7月来最高位。
“在上行后出现回落是很自然的。而市场寻获支撑脱离低点的情况显示投资人仍很有兴趣，”CMC Markets销售交易员Matt Basi表示。
“这是牛市，投资人乐于逢低买入。”
防御性的公用事业股 跌0.5%，是STOXX Europe 600指数 中是跌幅最大的板块。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 几收平盘，微跌0.02%，报1,229.15点，仍在五年高位附近。
英国富时100指数 收高0.14%，报6,592.74点。法国股市CAC 40指数 跌0.7%，报3,928.58点。德国DAX指数 收高0.16%，报8,262.55点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。