欧洲股市：微幅收低，受企业业绩和美国数据疲弱拖累

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数跌0.21点
* Euro STOXX 5指数跌0.1%
* 美国公布上周初请失业金人数增加，房屋开工下滑
路透伦敦5月16日 - 欧洲股市周四小幅收低，受企业盈利不佳和美国经济数据疲弱拖累，但一些分析师预计股市将重返升势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.21点，报1,245.45点，权重股瑞士保险商Zurich 公布首季净利下滑7%后股价大跌3.3%。
美国公布就业市场和楼市数据疲弱，令投资人对全球经济的担忧加重。
尽管如此，市场对央行持续挹注资金确保经济复苏的能力仍有信心。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低2.88点或0.1%，至2,806.70点。
尽管技术动能指标，如相对强弱指标显示Euro STOXX 50指数开始显示升势过度，但分析师认为由于投资人继续寻求更好回报，将资金从债市转投股市，此间市场仍有进一步上升的空间。
英国富时100指数 收低0.09%，报6,687.80点。德国股市DAX指数 收升0.09%，报8,369.87点。法国股市CAC 40指数 收低0.08%，报3,979.07点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。