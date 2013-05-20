欧洲股市：触及五年高位，受Ryanair大涨提振

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.3%
* 交通和汽车类股涨幅居前
* 金属价格走低拖累矿业股表现
路透伦敦5月20日 - 欧洲股市周一触及五年新高，受助于汽车和交通股上扬，低价航空公司Ryanair 股价触及纪录高位，因获利强劲。
交通和休闲类股 上扬1.1%，Ryanair领涨，该股跳升6.9%，之前报告上一会计年度获利超预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,252.09点，为2008年6月来最高收位。成交淡静，因瑞士、奥地利、丹麦和挪威等国家的股市因假休市。
汽车类股 涨幅最大，攀升2.3%，自上周五以来累计上扬5.3%，当日欧洲汽车市场结束了连续18个月萎缩的趋势。
大众汽车 、宝马 和戴姆勒 与航空公司汉莎 同步上扬，为德国DAX指数 中涨幅居前的个股，该指数收涨0.7%，在触及强劲支撑位8,400点后反弹。
矿业股是对欧洲股市拖累最大的板块，对金价和行业动荡的不安拖累金矿股走低。
STOXX 600基础资源股指数 回落0.5%。
英国富时100指数 收升0.48%，报6,755.63点。德国股市DAX指数 收高0.69%，报8,455.83点。法国股市CAC 40指数 上扬0.54%，报4,022.85点。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。