欧洲股市：一个月来首周下跌，因担忧经济成长及美国缩减经济刺激计划

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%，至1,226.58点
* 亚洲经济成长及美联储或缩减刺激计划，打压欧洲股市
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周五收低，录得一个月来首周下滑，由金融股领跌，因忧虑亚洲企业盈利前景，且担忧美国联邦储备理事会(美联储)可能缩减货币刺激计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低3.36点，或0.3%，报1,226.58点，本周下跌1.7%。
中国数据不佳，且担忧美国将维持刺激举措多久，令投资人对欧洲股市获利了结，股指在数年高位回落。美联储主席贝南克在本周稍早称未来可能缩减购债计划，使市场忧虑美联储的政策。
周五金融股 跌幅居前，汽车股 和基本资源股 各下跌0.8%。
权重的汇丰 大跌2.1%，受累于亚洲成长忧虑，且该行与美国当局就洗黑钱的会谈被拖延。
英国富时100指数 收低0.63%，报6,654.34点。德国股市DAX指数 收跌0.56%，报8,305.32点。法国股市CAC 40指数 收低0.26%，报3,956.79点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。