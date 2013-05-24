欧洲股市：一个月来首周下跌，因担忧经济成长及美国缩减经济刺激计划

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%，至1,226.58点

* 亚洲经济成长及美联储或缩减刺激计划，打压欧洲股市

路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周五收低，录得一个月来首周下滑，由金融股领跌，因忧虑亚洲企业盈利前景，且担忧美国联邦储备理事会(美联储)可能缩减货币刺激计划。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低3.36点，或0.3%，报1,226.58点，本周下跌1.7%。

中国数据不佳，且担忧美国将维持刺激举措多久，令投资人对欧洲股市获利了结，股指在数年高位回落。美联储主席贝南克在本周稍早称未来可能缩减购债计划，使市场忧虑美联储的政策。

周五金融股 跌幅居前，汽车股 和基本资源股 各下跌0.8%。

权重的汇丰 大跌2.1%，受累于亚洲成长忧虑，且该行与美国当局就洗黑钱的会谈被拖延。