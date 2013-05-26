更正-欧洲股市：一个月来首周下跌，因担忧经济成长及美国缩减经济刺激计划

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
(更正：因译文有误，正文第一段应为“因忧虑企业在亚洲市场的盈利前景”，而非“因忧虑亚洲企业盈利前景”)
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%，至1,226.58点
* 亚洲经济成长及美联储或缩减刺激计划，打压欧洲股市
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周五收低，录得一个月来首周下滑，由金融股领跌，因忧虑企业在亚洲市场的盈利前景，且担忧美国联邦储备理事会(美联储)可能缩减货币刺激计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低3.36点，或0.3%，报1,226.58点，本周下跌1.7%。
中国数据不佳，且担忧美国将维持刺激举措多久，令投资人对欧洲股市获利了结，股指在数年高位回落。美联储主席贝南克在本周稍早称未来可能缩减购债计划，使市场忧虑美联储的政策。
周五金融股 跌幅居前，汽车股 和基本资源股 各下跌0.8%。
权重的汇丰 大跌2.1%，受累于亚洲成长忧虑，且该行与美国当局就洗黑钱的会谈被拖延。
英国富时100指数 收低0.63%，报6,654.34点。德国股市DAX指数 收跌0.56%，报8,305.32点。法国股市CAC 40指数 收低0.26%，报3,956.79点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。