欧洲股市：大涨，此前日本和欧洲央行承诺继续执行刺激措施

* FTSEurofirst 300指数上涨1.3%

* 循环景气股升幅居前，建筑股和科技股领涨

* 基金经理预期股市在今年底前将上涨5-10%

路透伦敦5月28日 - 欧洲股市周二升向近期触及的数年高位，因日本央行和欧洲央行承诺继续执行宽松货币政策，缓和投资人的不安情绪。

上周股市下跌，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划，但日本央行周二称，将继续执行其宽松货币政策。

周一欧洲央行的言论和日本央行的相似。美国和英国市场周一因假休市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.3%，报1,246.44点，该指数上周触及1,258.09点，此为五年半高位。

“随着股市升向数年高位或纪录高点，一些投资人将感到不安，但事实是，多个国家央行仍执行其刺激计划，对股市将带来支持，”巴克莱市场策略师Henk Potts说。

循环景气股有买需，由建筑和材料股 及科技股 领涨。

一些基金经理预期，股市未来几个月将进一步上涨，因投资人继续青睐股票而不是债券，因股票回报较高，特别是循环景气股，今年其表现落后于防御类股。

City Financial的多种资产部主管Mark Harris预计，欧洲股市今年可能进一步上涨5-10%。