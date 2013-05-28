欧洲股市：大涨，此前日本和欧洲央行承诺继续执行刺激措施

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
* FTSEurofirst 300指数上涨1.3%
* 循环景气股升幅居前，建筑股和科技股领涨
* 基金经理预期股市在今年底前将上涨5-10%
路透伦敦5月28日 - 欧洲股市周二升向近期触及的数年高位，因日本央行和欧洲央行承诺继续执行宽松货币政策，缓和投资人的不安情绪。
上周股市下跌，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将可能缩减经济刺激计划，但日本央行周二称，将继续执行其宽松货币政策。
周一欧洲央行的言论和日本央行的相似。美国和英国市场周一因假休市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.3%，报1,246.44点，该指数上周触及1,258.09点，此为五年半高位。
“随着股市升向数年高位或纪录高点，一些投资人将感到不安，但事实是，多个国家央行仍执行其刺激计划，对股市将带来支持，”巴克莱市场策略师Henk Potts说。
循环景气股有买需，由建筑和材料股 及科技股 领涨。
一些基金经理预期，股市未来几个月将进一步上涨，因投资人继续青睐股票而不是债券，因股票回报较高，特别是循环景气股，今年其表现落后于防御类股。
City Financial的多种资产部主管Mark Harris预计，欧洲股市今年可能进一步上涨5-10%。
英国富时100指数 收高1.62%，报6,762.01点。德国股市DAX指数 收涨1.16%，报8,480.87点。法国股市CAC 40指数 收升1.39%，报4,050.56点。(完)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。