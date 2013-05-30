欧洲股市：小幅反弹，受矿业股升势支撑

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数升0.3%
* 矿业股上涨，美国数据缓和对美联储将缩减购债的担忧
* 分析师预计“逢低买入”的意愿犹存
路透伦敦5月30日 - 欧洲股市周四上涨，受到矿业股升势提振，因美国经济数据不佳，缓和了投资人对美联储会很快缩减刺激措施的忧虑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,227.41点，在昨日大跌1.8%后收复部分失地。今日矿业股 领涨，升1.5%。
数据显示，上周美国初请失业金人数意外增加，担心美联储可能因应强劲经济数据而缩减购债的投资人对该数据表示欢迎。
本月稍早，对美联储经济刺激措施前景的不确定性引发欧股从近五年高位回撤。
但跌幅料受限，因投资人逢低承接的兴致，且市场预期美联储不会很快缩减购债。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.5%，报2,799.20点，昨日大跌1.7%。
英国富时100指数 收高0.45%，报6,656.99点。德国股市DAX指数 收高0.76%，报8,400.20点。法国股市CAC 40指数 收高0.56%，报3,996.31点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。