欧洲股市：触及一个月最低收位，因忧虑美联储可能撤走刺激举措

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.9%，走势震荡

* 尽管近期走低，但前景仍然利好

* 分析师建议增加对周期性股票的敞口

路透伦敦5月31日 - 欧洲股市周五触及一个月最低收位，受累于连续12日上涨后出现的月底获利了结卖盘，以及强劲的美国数据引发市场忧虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减刺激计划规模。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.9%，报1,216.17点，为5月初以来最低收位。不过，本月该指数上扬1.3%，录得推出16年来最长月度升势。

今日公布的5月美国芝加哥联储制造业指数为58.7，远高于50的预期。数据公布后，有关美联储可能缩减量化宽松计划规模的传言再度浮现。

但分析师对股市前景仍持乐观态度，表示，在短暂盘整后，股市又将开始向近期触及的五年半高位攀升。

股市的技术面仍然利好，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 在经历了一小段横盘整理后料将升向新高。周五，该指数回落1.1%，报2,769.64点。

周五股市全面走低，除汽车类股 外，其他板块均走低。STOXX Europe 600指数 收跌。

STOXX Europe 600基本资源类股指数 跌幅最大，急挫1.6%，食品和饮料类股 紧随其后，下跌1.4%。

部分分析师建议，增加对周期性股的敞口，以从市场的中期上行中受益。