欧洲股市：触及一个月最低收位，因忧虑美联储可能撤走刺激举措

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.9%，走势震荡
* 尽管近期走低，但前景仍然利好
* 分析师建议增加对周期性股票的敞口
路透伦敦5月31日 - 欧洲股市周五触及一个月最低收位，受累于连续12日上涨后出现的月底获利了结卖盘，以及强劲的美国数据引发市场忧虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减刺激计划规模。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.9%，报1,216.17点，为5月初以来最低收位。不过，本月该指数上扬1.3%，录得推出16年来最长月度升势。
今日公布的5月美国芝加哥联储制造业指数为58.7，远高于50的预期。数据公布后，有关美联储可能缩减量化宽松计划规模的传言再度浮现。
但分析师对股市前景仍持乐观态度，表示，在短暂盘整后，股市又将开始向近期触及的五年半高位攀升。
股市的技术面仍然利好，欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 在经历了一小段横盘整理后料将升向新高。周五，该指数回落1.1%，报2,769.64点。
周五股市全面走低，除汽车类股 外，其他板块均走低。STOXX Europe 600指数 收跌。
STOXX Europe 600基本资源类股指数 跌幅最大，急挫1.6%，食品和饮料类股 紧随其后，下跌1.4%。
部分分析师建议，增加对周期性股的敞口，以从市场的中期上行中受益。
英国富时100指数 收跌1.11%，报6,583.09点。德国股市DAX指数 收挫0.61%，报8,348.84点。法国股市CAC 40指数 回落1.19%，报3,948.59点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。