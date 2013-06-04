欧洲股市：小幅反弹，因意法半导体率晶片股领涨

* FTSEurofirst 300指数上涨0.3%

* 对美联储缩减QE的担忧缓解，但交投谨慎

* 意法半导体(STM)上涨，因财测强劲

路透伦敦6月4日 - 欧洲股市周二上涨，因意法半导体(STMicroelectronics) 对公司成长前景有信心，带动晶片股上扬，且投资人也利用近期股市回落作为谨慎买入的机会。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.3%，报1,211.34点，从5月23日迄今累计下跌4%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在5月22日发布的会议记录显示，美联储讨论过放缓货币刺激计划的进度。

周二数据显示美国贸易逆差扩大，可能对那些人士预计美联储将继续执行刺激计划的可能性增强，尽管成交量远低于90日均值，暗示投资人交投略为犹豫。

意法半导体股价劲涨4.5%，为升幅最大的FTSEEurofirst 300指数成份股，此前公司执行长向法国费加罗报表示，预期公司今年订单增长5-10%。同业英飞凌 股价攀升1.8%。

FTSEurofirst 300指数开低，但留守在50日移动均线切入位1,204.92的上方。Euro STOXX 50指数 在3月高位2,746上方寻获支撑，上日该指数收在该水平的上方。

尽管近期修正，但瑞银预期欧洲股市将进一步上涨。