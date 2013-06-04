欧洲股市：小幅反弹，因意法半导体率晶片股领涨

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.3%
* 对美联储缩减QE的担忧缓解，但交投谨慎
* 意法半导体(STM)上涨，因财测强劲
路透伦敦6月4日 - 欧洲股市周二上涨，因意法半导体(STMicroelectronics) 对公司成长前景有信心，带动晶片股上扬，且投资人也利用近期股市回落作为谨慎买入的机会。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.3%，报1,211.34点，从5月23日迄今累计下跌4%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在5月22日发布的会议记录显示，美联储讨论过放缓货币刺激计划的进度。
周二数据显示美国贸易逆差扩大，可能对那些人士预计美联储将继续执行刺激计划的可能性增强，尽管成交量远低于90日均值，暗示投资人交投略为犹豫。
意法半导体股价劲涨4.5%，为升幅最大的FTSEEurofirst 300指数成份股，此前公司执行长向法国费加罗报表示，预期公司今年订单增长5-10%。同业英飞凌 股价攀升1.8%。
FTSEurofirst 300指数开低，但留守在50日移动均线切入位1,204.92的上方。Euro STOXX 50指数 在3月高位2,746上方寻获支撑，上日该指数收在该水平的上方。
尽管近期修正，但瑞银预期欧洲股市将进一步上涨。
英国富时100指数 收高0.51%，报6,558.58点。德国股市DAX指数 收升0.12%，报8,295.96点。法国股市CAC 40指数 收涨0.13%，报3,925.83点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。