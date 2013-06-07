欧洲股市：反弹收高，因美国就业数据显示经济成长

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数升1.3%，Euro STOXX 50指数大涨1.8%
* 波动性指数下滑显示风险意愿增强
* FXCM的Ganne称是空头回补带动的技术性反弹
路透巴黎6月7日 - 欧洲股市周五大幅收高，在美国公布就业数据显示经济成长，但可能不足以促使美联储缩减购债后扭转跌势。
市场普涨，银行股在绩优股中涨幅居前，德意志银行 大涨3.8%，法国农业信贷 升3%，瑞银 劲扬3.4%
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.3%，报1,194.26点，收复本周部分失地。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.8%，报2,724.08点。
Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault表示：“许多投资人本周处于‘避险’模式，未来几日他们可能回场。看看波动性指数就知道了。”
Euro STOXX 50波动性指数 周五急挫10%，显示投资人的避险意愿大跌。
美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加17.5万，高于路透访查的分析师预估中值。失业率则小涨至7.6%。
FXCM分析师Vincent Ganne警告，周五上涨是在前两周大幅回落后的技术性反弹，走势可能短暂。
英国富时100指数 收高1.2%，报6,411.99点。德国股市DAX指数 收高1.92%，报8,254.68点。法国股市CAC 40指数 上涨1.53%，报3,872.59点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。