欧洲股市：反弹收高，因美国就业数据显示经济成长

* FTSEurofirst 300指数升1.3%，Euro STOXX 50指数大涨1.8%

* 波动性指数下滑显示风险意愿增强

* FXCM的Ganne称是空头回补带动的技术性反弹

路透巴黎6月7日 - 欧洲股市周五大幅收高，在美国公布就业数据显示经济成长，但可能不足以促使美联储缩减购债后扭转跌势。

市场普涨，银行股在绩优股中涨幅居前，德意志银行 大涨3.8%，法国农业信贷 升3%，瑞银 劲扬3.4%

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.3%，报1,194.26点，收复本周部分失地。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.8%，报2,724.08点。

Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault表示：“许多投资人本周处于‘避险’模式，未来几日他们可能回场。看看波动性指数就知道了。”

Euro STOXX 50波动性指数 周五急挫10%，显示投资人的避险意愿大跌。

美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加17.5万，高于路透访查的分析师预估中值。失业率则小涨至7.6%。

FXCM分析师Vincent Ganne警告，周五上涨是在前两周大幅回落后的技术性反弹，走势可能短暂。