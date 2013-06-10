欧洲股市：走低，因中国成长忧虑打压矿业股

* 泛欧绩优股300指数回落0.1%，Euro STOXX 50指数下挫0.2%

* 矿业股处于熊市区域，年内迄今累计回落20%

路透巴黎6月10日 - 欧洲股市周一小幅收跌，因中国进口数据意外疲弱促使投资者卖出矿业股，买入诸如德意志电信 和拜尔 等防御型股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.08%，报1,193.27点，上周五反弹1.3%，因美国就业数据显示，美国经济仍在增长，但可能不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激计划规模。

周末公布的数据显示，中国5月进口减少0.3%，预期为增长6%，诸如铜等主要金属进口量降幅达两位数，引发市场忧虑中国经济成长将在第二季进一步放缓。

欧洲矿业股重挫，Lonmin 急跌3.2%；英美资源 劲挫2.8%；力拓 回落2.4%。

STOXX Europe 600基本资源类股指数 年初迄今累计下跌20%，被视为已进入熊市区域。

摩根大通策略师表示，尽管年内迄今表现落后，但该板块将继续受压。

他们在一份报告中指出，“新兴市场成长不断被下修，结构性商品供需失衡在好转前可能会进一步恶化。”

防御型股票上扬，德意志电信上扬1.7%。拜尔攀升1.1%。商品价格下跌的最大受益者工业类股也走高，西门子 收涨1%。