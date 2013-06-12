欧洲股市：收低，对希腊政局的忧虑打压多国股指逼近关键支撑水准

欧洲股市：受业绩和并购推动反弹，德国股市表现抢眼
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%
* 德国DAX指数和英国富时100指数接近支撑水准
路透伦敦6月12日 - 欧洲股市周二下滑，汽车股和银行股受压，投资人担心希腊政局，多国股指逼近关键支撑水准，若跌穿可能引发进一步跌势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,174.79点，延续昨日因担心全球央行会缩减刺激措施而引发的跌势。
今日交投清淡，成交量为90日均值的88%，显示许多投资人仍在离场观望。在希腊关闭国家电台引发三党联合政府争端后，对欧元区的担忧被激活。
景气类股汽车股.SXAP>和银行股 跌幅居前，分别大跌2%和1.1%，防御类股－医保股 和食品饮料股 逆势收高。
CMC Markets分析师Michael Hewson表示，他关注英国富时100指数4月低点6,214点以及德国DAX指数的8,100点区域水准，这些都离目前水准不远。
英国富时100指数 收跌0.64%，报6,299.45点。德国股市DAX指数 下挫0.96%，报8,143.27点。法国股市CAC 40指数 收跌0.44%，报3,793.70点。(完)
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”