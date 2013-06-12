欧洲股市：收低，对希腊政局的忧虑打压多国股指逼近关键支撑水准

* FTSEurofirst 300指数跌0.4%

* 德国DAX指数和英国富时100指数接近支撑水准

路透伦敦6月12日 - 欧洲股市周二下滑，汽车股和银行股受压，投资人担心希腊政局，多国股指逼近关键支撑水准，若跌穿可能引发进一步跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.4%，报1,174.79点，延续昨日因担心全球央行会缩减刺激措施而引发的跌势。

今日交投清淡，成交量为90日均值的88%，显示许多投资人仍在离场观望。在希腊关闭国家电台引发三党联合政府争端后，对欧元区的担忧被激活。

景气类股汽车股.SXAP>和银行股 跌幅居前，分别大跌2%和1.1%，防御类股－医保股 和食品饮料股 逆势收高。

CMC Markets分析师Michael Hewson表示，他关注英国富时100指数4月低点6,214点以及德国DAX指数的8,100点区域水准，这些都离目前水准不远。