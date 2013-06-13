欧洲股市：从日低反弹大致收平，美国数据良好吸引低吸买盘

* FTSEurofirst 300指数下跌0.07%，Euro STOXX 50指数收低0.2%

* 两项指数均从主要支撑水平反弹

路透巴黎6月13日 - 欧洲股市周四几收平盘，从日内低位反弹，因良好的美国零售销售数据及初请失业金人数下跌，促使低吸买家买入受重创的矿业股和银行股。

美国经济数据好于预期，燃点对美国经济正摆脱过去几周数据不佳的頽势，之前数据疲弱使对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减刺激计划的近期忧虑降温。

“我们认为美联储在大约第三季开始缩减购债规模，但美联储的行动不应该引发股市大跌，因事实上，它将证实美国经济得到改善，”Natixis股市策略师Benoit Peloille说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.07%，报1,173.98点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.18%，报2,661.71点。

该两项指数盘中稍早分别最多下跌1.7%和1.9%，且均下探200日移动均线的主要支撑水平，之后反弹，此为正面技术信号。

“在下周美联储会议前，市场波动性仍然高，美联储将可能尝试缓和市场的焦虑情绪，”Union Bancaire Privee波动率策略及管理部主管Bernard Kalfon说。

Euro STOXX 50波动率指数 周四盘中最多升9.9%，至三个半月高位的23.8，之后回落至22.11。

表现出色的个股中，矿业股力拓 劲升2.6%，法国巴黎银行 上扬1.6%，意大利裕信银行(UniCredit) 大涨2.5%。