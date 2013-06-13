欧洲股市：从日低反弹大致收平，美国数据良好吸引低吸买盘

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.07%，Euro STOXX 50指数收低0.2%
* 两项指数均从主要支撑水平反弹
路透巴黎6月13日 - 欧洲股市周四几收平盘，从日内低位反弹，因良好的美国零售销售数据及初请失业金人数下跌，促使低吸买家买入受重创的矿业股和银行股。
美国经济数据好于预期，燃点对美国经济正摆脱过去几周数据不佳的頽势，之前数据疲弱使对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减刺激计划的近期忧虑降温。
“我们认为美联储在大约第三季开始缩减购债规模，但美联储的行动不应该引发股市大跌，因事实上，它将证实美国经济得到改善，”Natixis股市策略师Benoit Peloille说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.07%，报1,173.98点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.18%，报2,661.71点。
该两项指数盘中稍早分别最多下跌1.7%和1.9%，且均下探200日移动均线的主要支撑水平，之后反弹，此为正面技术信号。
“在下周美联储会议前，市场波动性仍然高，美联储将可能尝试缓和市场的焦虑情绪，”Union Bancaire Privee波动率策略及管理部主管Bernard Kalfon说。
Euro STOXX 50波动率指数 周四盘中最多升9.9%，至三个半月高位的23.8，之后回落至22.11。
表现出色的个股中，矿业股力拓 劲升2.6%，法国巴黎银行 上扬1.6%，意大利裕信银行(UniCredit) 大涨2.5%。
英国富时100指数 收高0.08%，报6,304.63点。德国股市DAX指数 下跌0.59%，报8,095.39点。法国股市CAC 40指数 收高0.11%，报3,797.98点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。