欧洲股市：在美联储货币政策决定发布前下滑

欧洲股市：上涨，因投资者看多情绪增长和零售股表现抢眼
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%，Euro STOXX 50指数跌0.6%
* 美联储货币政策声明发布前风险料“中性”至略偏“上升”
路透巴黎6月19日 - 欧洲股市周三小跌，成交清淡，因投资人静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会很快开始缩减刺激措施的线索。
在今日稍后美联储发布货币政策决定及美联储主席贝南克举行记者会前，投资人避免增加对股市的敞口。
美联储可能表示，将继续每月购买850亿美元债券的计划，但保留如果美国就业市场持续改善，在今年稍后缩减量化宽松政策的选项。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,180.21点，盘中在窄幅区间交投。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.6%，报2,683.98点。
诺基亚 涨幅居前，升3.4%，此前中国华为一高管表示，该公司对收购诺基亚的可能性持“开放态度”，但之后华为澄清没有计划收购。
电信设备生产商阿尔卡特-朗讯 发布积极的重组计划后股价急升6.2%。
英国富时100指数 收低0.4%，报6,348.82点。德国股市DAX指数 跌0.39%，报8,197.08点。法国股市CAC 40指数 收低0.55%，报3,839.34点。(完)
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
路透米兰3月21日 - 欧洲股市周二下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息。