欧洲股市：触及本年迄今低位，希腊股市劲跌

欧洲股市：触及两周低位，因银行股下跌和Gemalto急挫
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
* FTSEurofirst 300指数下跌1%，Euro STOXX 50指数下挫1.4%
* 希腊新政治危机打压该国股市
* Lipper数据显示欧洲股市有净流入资金
路透巴黎6月21日 - 欧洲股市周五放量下跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌至年内平盘下方，为2013年迄今首见，因美国缩减货币刺激政策前景持续打压全球股市。
希腊股市 劲跌6.1%，此前一希腊政党从执政联盟中退出，使总理萨马拉斯获得仅略多于半数的国会议员支持。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1%，报1,132.68点，为去年12月底来首见，且本周下挫3.7%，为逾一年来最大单周跌幅。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三证实美联储今年稍晚将开始缩减宽松政策，燃点全球股市，固定收益和商品市场被抛售后，欧洲市场周四也开始下跌。
欧元区Euro STOXX 50指数 收低1.4%，报2,549.48点，交易量为过去三个月日均值大约两倍。成交量急升，主要是因月度和季度期权及期货到期。
汤森路透Lipper数据显示，本周欧洲股市有净流入资金，为金融市场中有净资金流入的仅几个市场之一，且连续第八周有资金流入，同时，固定收益及新兴市场继续大量流出资金。
英国富时100指数 收跌0.7%，报6,116.17点。德国股市DAX指数 跌1.76%，报7,789.24点。法国股市CAC 40指数 收低1.11%，报3,658.04点。(完)
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
路透米兰3月21日 - 欧洲股市周二下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息。
路透伦敦3月17日 - 欧洲股市周五走高，尽管汽车类股下滑，且银行类股由升转跌，触及15个月新高后回落，此前欧洲央行一位决策者的言论令可能升息的传闻再次活络。