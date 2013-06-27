欧洲股市：延续升势，因美国数据令人鼓舞

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均涨0.7%
* 美国宏观经济数据利多，美联储杜德利讲话提振人气
路透巴黎6月27日 - 欧洲股市周四收高，因美国宏观经济数据强劲，进一步缓和了对是否全球最大经济体－美国可以抵住美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减货币刺激措施影响的担忧。
法国汽车生产商PSA标致雪铁龙 跳升5.5%，此前消息人士向路透表示，其创办家族已同意放弃控制权，以激活同通用汽车 更紧密联盟的计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,157.42点，连升第三日。
但自5月底美联储主席贝南克首次表示可能需要缩减量化宽松政策后，该指数仍跌了8%。
周四，美国公布的数据显示，5月消费者支出反弹，上周初请失业金人数减少，助燃了对美国经济成长正在加速的预期。
纽约联储总裁杜德利周四表示，如果经济成长和就业市场较预期疲弱，美联储的购买资产计划会比贝南克上周描述的时间表更激进，这对市场人气也有帮助。
欧元区Euro STOXX 50指数 收涨0.7%，报2,619.86点，但受限于重要阻力位200日移动均线切入位2,633.42点。
英国富时100指数 收高1.26%，报6,243.40点。德国股市DAX指数 涨0.63%，报7,990.75点。法国股市CAC 40指数 收高0.97%，报3,762.19点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。