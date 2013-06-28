欧洲股市：收低，遭遇一年内首次季度下滑

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%

* 指数结束月度连升势头

* 美联储理事史坦讲话同近期支撑线的联储官员言论相左

* 科技股下滑，诺基亚领跌

路透伦敦6月28日 - 欧洲股市周五下滑，本季为一年内首次季度收低，且本月为去年5月来首次月度下滑，因投资人担心央行何时会停止向市场挹注资金。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,152.17点。本月该指数大跌5.3%，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周宣布可能缩减购债的时间表后遭遇重创。

联储理事史坦周五表示，“最好的方法是委员会要明确，在做出决策时，比如在9月会议上，将着重考虑量化宽松计划推出之后积累的大量数据，不会过度受到会议之前几周才公布的数据影响，因为最新数据对于市场参与者说可能更加显眼。”讲话令市场对联储缩减购债的担忧重燃。

本周FTSEurofirst 300指数录得六周内首次周度上涨，且为4月中来最佳周度表现，因本周有多位美联储官员讲话，试图压制联储快将缩减购债的预期。

但史坦的讲话同趋势相左，且美国公布的经济数据有好有坏，令市场交投震荡，美国量化宽松政策前景仍不明朗。

市场成交清淡，令波动加剧，投资人不愿在新一季开始前大举建仓。

Stoxx Europe 600科技股指数 领跌，下挫1.5%，诺基亚 以3.8%在科技股中跌幅居前。