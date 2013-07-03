欧洲股市：下滑，葡萄牙政局动荡拖累银行股下挫

* FTSEurofirst 300指数跌0.7%

* 欧元区银行股受压，因葡萄牙政局动荡

* 葡萄牙PSI指数录得2010年最大跌幅

* 埃及危机和中国经济成长忧虑打压较高风险股票

路透伦敦7月3日 - 欧洲股市周三收低，受银行股跌势拖累，因葡萄牙政局动荡重创该国股市，葡萄牙股指录得三年来最大跌幅，并可能重燃欧元区危机。

欧元区银行股 下挫1.8%，因此前葡萄牙政府召集紧急会谈，讨论政府命运。这将该国公债收益率推高至逾8%，该国蓝筹股PSI 20指数 重挫5.3%。

对希腊是否能满足救助条件的疑虑也加重了市场对欧债危机重燃的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，或7.87点，报1,150.90点。银行股令该指数损失2.9点。

新兴市场忧虑也再度浮出水面。

埃及总统预计将在军方的最后通牒下下台，而中国公布的经济数据进一步显示在失去动能。欧洲基本资源股 收低1.3%。

葡萄牙PSI 20指数自5月初来已大跌近20%，今年迄今的跌幅为7.4%，在欧洲各国股市中表现第二差，仅次于希腊股市今年迄今9.8%的跌幅。