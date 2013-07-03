欧洲股市：下滑，葡萄牙政局动荡拖累银行股下挫

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* FTSEurofirst 300指数跌0.7%
* 欧元区银行股受压，因葡萄牙政局动荡
* 葡萄牙PSI指数录得2010年最大跌幅
* 埃及危机和中国经济成长忧虑打压较高风险股票
路透伦敦7月3日 - 欧洲股市周三收低，受银行股跌势拖累，因葡萄牙政局动荡重创该国股市，葡萄牙股指录得三年来最大跌幅，并可能重燃欧元区危机。
欧元区银行股 下挫1.8%，因此前葡萄牙政府召集紧急会谈，讨论政府命运。这将该国公债收益率推高至逾8%，该国蓝筹股PSI 20指数 重挫5.3%。
对希腊是否能满足救助条件的疑虑也加重了市场对欧债危机重燃的担忧。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%，或7.87点，报1,150.90点。银行股令该指数损失2.9点。
新兴市场忧虑也再度浮出水面。
埃及总统预计将在军方的最后通牒下下台，而中国公布的经济数据进一步显示在失去动能。欧洲基本资源股 收低1.3%。
葡萄牙PSI 20指数自5月初来已大跌近20%，今年迄今的跌幅为7.4%，在欧洲各国股市中表现第二差，仅次于希腊股市今年迄今9.8%的跌幅。
英国富时100指数 收低1.17%，报6,229.87点。德国股市DAX指数 跌1.03%，报7,829.32点。法国股市CAC 40指数 收低1.08%，报3,702.01点。(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。