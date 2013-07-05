欧洲股市：由矿业股领跌收低，美国就业数据令美联储缩减购债的预期升温

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数大跌1.3%
* 美国非农就业数据优于预期，美联储缩减购债压力加大
* 矿业股领跌，因商品价格下挫
* 银行股扭转在欧洲央行和英国央行发布政策声明后的升势
路透伦敦7月5日 - 欧洲股市周五收低，矿业股和银行股遭受重创，此前美国公布的就业报告强于预期，市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始放缓刺激计划的预期升温。
景气类股领跌，其中基本资源类股 重挫4.3%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.3%，报1,163.55点，此前美国公布6月非农就业岗位增加19.5万，较市场预估值多了3万，美联储提前结束购债计划的可能性增加。
两周前，美联储主席贝南克表示，如果经济数据保持强劲，预计在今年稍后开始缩减每月850亿美元的购债规模。
昨日，FTSEurofirst 300指数录得11个月最大单日升幅，因英国央行和欧洲央行都发布前瞻性指引，称将在一段长时间内保持低利率。
欧股跌幅居前的都是商品相关个股，因市场担心美联储缩减刺激计划会拖累基本金属和贵金属价格。
银行股也下滑，银行股指数 收低1.4%，并扭转稍早升势，因在美国数据公布后，对欧洲央行和英国央行将继续宽松货币政策的乐观情绪消散。
英国股市富时100指数 收低0.72%，至6,375.52点。德国股市DAX指数 重挫2.36%，报7,806.00点。法国股市CAC 40指数 收低1.46%，报3,753.85点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
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