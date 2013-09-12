欧洲股市：微幅收高，但受经济乐观情绪带动盘中触及两年高位

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* EuroSTOXX 50指数触及两年高位
* 分析师预计经济复苏将带动企业盈利
路透伦敦9月12日 - 欧洲股市周四持坚，一关键股指触及两年高位，受强于预期的美国经济数据以及分析师对建筑和科技股积极评论带动。
美国公布，上周初请失业金人数大幅减少，尽管看来部分是因技术问题。数据进一步证实美国经济的强度。
花旗分析师给予丹麦医保产品生产商Coloplast 初始评级为“买入”，其中一个理由就是美国经济改善，扶助该股劲扬约3%。
全球经济复苏也促使花旗上调法国Bouygues 评级，预计该公司建筑分支将得益，该股大涨7.2%。
Euro STOXX 50指数 触及两年高位2,870.18点，之后小幅收低，报2,862.07点。
叙利亚问题的国际争端以及对美联储何时将缩减刺激措施的不确定性限制了股市的升幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.02%，报1,247.31点。
英国富时100指数 微升0.01%，至6,588.98点；德国DAX指数 收低0.02%，报8,494.00点；法国股市CAC 40指数 收低0.3%，报4,106.63点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。