欧洲股市：微幅收高，但受经济乐观情绪带动盘中触及两年高位

* EuroSTOXX 50指数触及两年高位

* 分析师预计经济复苏将带动企业盈利

路透伦敦9月12日 - 欧洲股市周四持坚，一关键股指触及两年高位，受强于预期的美国经济数据以及分析师对建筑和科技股积极评论带动。

美国公布，上周初请失业金人数大幅减少，尽管看来部分是因技术问题。数据进一步证实美国经济的强度。

花旗分析师给予丹麦医保产品生产商Coloplast 初始评级为“买入”，其中一个理由就是美国经济改善，扶助该股劲扬约3%。

全球经济复苏也促使花旗上调法国Bouygues 评级，预计该公司建筑分支将得益，该股大涨7.2%。

Euro STOXX 50指数 触及两年高位2,870.18点，之后小幅收低，报2,862.07点。

叙利亚问题的国际争端以及对美联储何时将缩减刺激措施的不确定性限制了股市的升幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.02%，报1,247.31点。