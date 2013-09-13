欧洲股市：触及三个月高位，受助于企业并购潮

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，触及三个半月高位
* 并购活动支撑市场
* Rhoen-Klinikum大涨11%，因计划出售旗下医院
路透伦敦9月13日 - 欧洲股市周五连涨第二周，触及三个半月新高，因媒体和医疗保健行业的并购活动支撑市场。
德国连锁医院Rhoen-Klinikum 放量大涨11.4%，成为涨幅最大的FTSEurofirst 300 index 指数成份股，之前该公司表示，将以30.7亿欧元的价格将旗下多数医院出售给Fresenius 。
受上述消息影响，Rhoen-Klinikum的成交量猛增至90日均值的逾10倍，消息该还推动Fresenius股价攀升3.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，至1,250.26点，为5月以来最高。该指数本周上涨1.7%，年内期金已累积上扬超过10%。
过去几周，并购活动，尤其是科技、电信和媒体行业的并购活动扶助支撑欧洲股市，引发市场预期随着经济复苏，将会涌现更多的并购交易。
在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前，投资者不愿大举押注。一项路透调查预计，美联储可能宣布将每月资产购买规模缩减100亿美元。
英国富时100指数 小跌0.08%，至6,583.80点；德国DAX指数 收高0.18%，报8,509.42点；法国股市CAC 40指数 收涨0.19%，报4,114.50点。(完)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。