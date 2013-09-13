欧洲股市：触及三个月高位，受助于企业并购潮

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，触及三个半月高位

* 并购活动支撑市场

* Rhoen-Klinikum大涨11%，因计划出售旗下医院

路透伦敦9月13日 - 欧洲股市周五连涨第二周，触及三个半月新高，因媒体和医疗保健行业的并购活动支撑市场。

德国连锁医院Rhoen-Klinikum 放量大涨11.4%，成为涨幅最大的FTSEurofirst 300 index 指数成份股，之前该公司表示，将以30.7亿欧元的价格将旗下多数医院出售给Fresenius 。

受上述消息影响，Rhoen-Klinikum的成交量猛增至90日均值的逾10倍，消息该还推动Fresenius股价攀升3.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，至1,250.26点，为5月以来最高。该指数本周上涨1.7%，年内期金已累积上扬超过10%。

过去几周，并购活动，尤其是科技、电信和媒体行业的并购活动扶助支撑欧洲股市，引发市场预期随着经济复苏，将会涌现更多的并购交易。

在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前，投资者不愿大举押注。一项路透调查预计，美联储可能宣布将每月资产购买规模缩减100亿美元。