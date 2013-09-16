欧洲股市：触及五年高位，因萨默斯退出美联储主席职位竞争

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.7%，德国German DAX触及纪录高位
* 萨默斯退出美联储主席职位角逐，对通胀持温和立场的叶轮是最新热门人选
* 航空股上扬，因国际社会就叙利亚问题达成协议令油价下跌
路透伦敦9月16日 - 欧洲股市周一触及五年高位，因有消息称美国前财长萨默斯退出美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席职位的角逐，而国际社会就叙利亚问题达成协议也提振风险胃纳。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 盘中触及2008年中以来最高1,262.25点，德国DAX指数 触及历史高位8,626.11点。
投资者认为，萨默斯退出竞争意味着美联储将以更加缓慢的步伐来收紧政策，因市场认为，较之叶轮等其他主要竞争对手，萨默斯并不是十分支持联储的货币刺激计划。
不过，市场认为，萨默斯退出角逐的消息不会对美联储本周的会议造成任何不利影响。预计美联储将在会议决定开始缩减购债规模。
另外，国际社会就销毁叙利亚化学武器达成协议也提振对股市的需求。此举使叙利亚暂时免遭美国及其盟国的军事打击，并缓解了对中东地区爆发范围更广的冲突的担忧。
泛欧绩优股FTSEurofirst指数收涨0.7%，报1,258.42点，为五年收盘高位。而德国Dax指数收在历史收盘高位8,613点，涨幅为1.2%。
两大指数均升穿5月触及的峰值，创新高。自上周初以来，DAX指数累积上扬3.9%。
供应忧虑缓和拖累油价走低，布兰特11月原油合约 下跌1.5%，航空股因此上扬，法国航空 和IAG 领涨，涨幅分别为5.5%和3.3%。
英国富时100指数 上扬0.59%，至6,622.86点；德国DAX指数 收高1.22%，报8,613.00点；法国股市CAC 40指数 上扬0.92%，报4,152.22点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。