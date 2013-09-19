欧洲股市：触及五年高位，因美联储维持刺激计划不变

欧洲股市：受业绩和并购推动反弹，德国股市表现抢眼
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
* FTSEurofirst 300指数涨0.6%，Euro STOXX 50指数升0.9%
* 景气循环类和房地产类股领升，防御类股表现落后
路透巴黎9月19日 - 欧洲股市周四上升，指标指数攀升至五年高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持刺激计划不变，没有如市场预期的缩减刺激计划，令投资人感到意外。
景气循环类股和房地产类股领升，全球矿业巨擘英美资源集团 劲涨3.7%，欧洲最大的地产集团Unibail-Rodamco 急升4.8%。
金矿股也上涨，跟随金价急升之势，因美元下跌。Randgold 攀升8.1%，Fresnillo 涨6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,265.95点，为2008年中来最高，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨0.9%，至2,936.20点，为2011年中来最高水平。
防御类股周四跑输，诺华制药 下滑0.6%，因投资人转向受经济周期影响更大的股票。
葡萄牙股市表现落后，该国PSI20指数 仅上涨0.2%，此前标准普尔将葡萄牙评等展望放入负面观察名单。
英国富时100指数 收涨1.01%，至6,625.39点；德国DAX指数 收高0.67%，报8,694.18点；法国股市CAC 40指数 收升0.85%，报4,206.04点。(完)
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”