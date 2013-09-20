欧洲股市：下跌，因美联储决定带动的涨势减退

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%
* 阿迪达斯(Adidas)发出盈利警告，股价下跌
路透伦敦9月20日 - 欧洲股市周五下跌，回吐美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策决定公布后录得的部份涨幅，但本周上升，连涨第三周。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,262.61点，上日触及2008年中来最高水平。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.3%。德国DAX指数 下跌0.21%，报8,675.73点。
德国运动服制造商阿迪达斯(Adidas) 重挫3%，此前公司对2013年获利发出警告。
股市周五下跌，此前美国圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在10月会议上可能改变货币政策，但取决于美国经济数据。他表示，夏季市场利率上升令许多公开市场委员会(FOMC)委员感到“意外”，并强调不要忘记通胀是重点。
英国富时100指数 收低0.44%，至6,596.43点；法国股市CAC 40指数 收低0.06%，报4,203.66点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。