欧洲股市：上涨，静待美国达成债务协议

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* FTSEurofirst 300指数涨0.2%，Euro STOXX 50指数升0.4%
* 美国参议院准备公布达成债务协议
* 奢侈品类股下挫，此前LVMH公布销售疲弱
* 在业绩季报前，分析师进一步下调预估
路透巴黎10月16日 - 欧洲股市周三上涨，一绩优股指触及两年半高位，因看来美国就避免债务违约即将达成协议。
美国参议院看来准备在限期最后一刻宣布达成协议，结束持续多周的预算僵局。
在欧洲股市收市后，美国参议院民主党领袖里德称，参议院民主和共和两党就上调债务上限和重开政府达成妥协。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,265.66点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.4%，报3,015.40点，此为2011年5月来首见。
德国DAX指数 升0.47%，报8,846.00点，此前触及8,861.28点的纪录新高，英国富时100指数 收高0.34%，至6,571.59点，但法国股市CAC 40指数 没有跟随涨势，收低0.29%，报4,243.72点，受累于该指数其中一只最大的成份股LVMH 下跌。
经营著名手袋名牌Louis Vuitton的LVMH急跌4.3%，此前公司公布销售增长意外放缓，拖累奢侈品类股下滑，Hermes 和经营手袋名牌Gucci的Kering 各下跌0.9%。
食品巨擘达能 周三也下跌2.3%，此前公司对营收预估和获利预估发出预警。
根据StarMine，分析师在过去两周对欧洲企业2013年盈利预估下调0.5%，消化一系列企业发布盈利预警的消息。(完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。