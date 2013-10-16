欧洲股市：上涨，静待美国达成债务协议

* FTSEurofirst 300指数涨0.2%，Euro STOXX 50指数升0.4%

* 美国参议院准备公布达成债务协议

* 奢侈品类股下挫，此前LVMH公布销售疲弱

* 在业绩季报前，分析师进一步下调预估

路透巴黎10月16日 - 欧洲股市周三上涨，一绩优股指触及两年半高位，因看来美国就避免债务违约即将达成协议。

美国参议院看来准备在限期最后一刻宣布达成协议，结束持续多周的预算僵局。

在欧洲股市收市后，美国参议院民主党领袖里德称，参议院民主和共和两党就上调债务上限和重开政府达成妥协。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,265.66点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.4%，报3,015.40点，此为2011年5月来首见。

德国DAX指数 升0.47%，报8,846.00点，此前触及8,861.28点的纪录新高，英国富时100指数 收高0.34%，至6,571.59点，但法国股市CAC 40指数 没有跟随涨势，收低0.29%，报4,243.72点，受累于该指数其中一只最大的成份股LVMH 下跌。

经营著名手袋名牌Louis Vuitton的LVMH急跌4.3%，此前公司公布销售增长意外放缓，拖累奢侈品类股下滑，Hermes 和经营手袋名牌Gucci的Kering 各下跌0.9%。

食品巨擘达能 周三也下跌2.3%，此前公司对营收预估和获利预估发出预警。

根据StarMine，分析师在过去两周对欧洲企业2013年盈利预估下调0.5%，消化一系列企业发布盈利预警的消息。(完)