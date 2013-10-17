欧洲股市：小幅上涨，由BSkyB领升

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.2%
* 波动率指数暗示投资人风险厌恶情绪下降
* BSkyB上涨，因营收增加
路透伦敦10月17日 - 欧洲股市周四小幅上升，在近期上涨后趋稳，因投资人将焦点转向企业消息，此前美国在最后最一刻达成债务协议，避免违约。
英国主要付费电视供应商BSkyB 领升股市，股价急升7.1%，因分析师认为，BSkyB营收增长的事实显示BSkyB可抵住对手BT 推出体育电视服务带来的挑战。
在美国达成债务协议后，较广泛市场稍作喘息，但协议为市场带来的释怀，也因忧虑协议仅为短暂性质而盖过。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,268.09点，该指数在过去一周上涨逾3%，当时预期美国国会在10月17日限期前会达成协议。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.2%，报3,010.39点，从周三触及两年半高位回落。
Euro STOXX 50波动率指数 周四下滑9.5%，触及三周低位。
美国国会周三在最后一刻达成协议，结束部分美国政府部门关闭的局面，并将美国从债务违约悬崖边拉回。但这协议仅是权宜之计，并没有解决民主党和共和党有分歧的支出和赤字根本问题。该协议为政府提供运营资金至1月15日，并将举债上限提高至2月7日，所以美国民众在明年初还得面对政府再次关门的可能性。
英国富时100指数 收高0.07%，至6,576.16点；德国DAX指数 跌0.38%，报8,811.98点；法国股市CAC 40指数 收低0.1%，报4,239.64点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。