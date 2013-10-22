欧洲股市：美联储保持刺激举措的希望推动欧洲股市升至五年高位

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.5%
* 挪威保险商Gjensidige获利超预期，并宣布派发特别股息
路透伦敦10月22日 - 欧洲股市周二全面攀升，触及五年新高，因美国就业报告疲弱，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续保持超宽松货币政策的预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬0.5%，报1,288.06点，为2008年6月以来最高收位。
今日公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加14.8万个(预估为增加18.0万个)。9月失业率为7.2%(预估为7.3%)，创2008年11月以来最低。
交易商称，甚至在本月美国陷入政治僵局前，就业市场可能就已经恶化。
但数据支持了美联储将推迟开始缩减刺激规模的时间至明年的观点。
一系列乐观的企业获利数据也令投资者鼓舞。挪威保险商Gjensidige 跳涨8%，之前该公司公布的第三季获利超过预期，并意外宣布派发特别股息。而以市值计瑞典第二大银行瑞典银行(Swedbank) 攀升3.6%，因营业利润超过预期。
在已公布第三季业绩的18家STOXX 600指数成份股企业中，61%的获利 超过分析师预期。
英国富时100指数 收高0.62%，至6,695.66点；德国DAX指数 升0.9%，报8,947.46点；法国股市CAC 40指数 收涨0.43%，报4,295.43点。(完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。