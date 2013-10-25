欧洲股市：小跌，受累于企业获利和担忧Telecom Italia将发股筹资

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌0.1%，但本周连涨第三周

* Telecom Italia重挫，因担忧该公司可能发股筹资

路透伦敦10月25日 - 欧洲股市周五小幅收跌，Telecom Italia带领电信股走低，因担忧该公司将发股筹资，沃尔沃拖累工业股表现，之前该公司报告季度获利骤降。

Telecom Italia 急跌6.4%，拖累欧洲电信股指数 回落1%，为表现最差的类股，且意大利FTSE MIB指数 收挫1.5%，因交易商称，负债累累的Telecom Italia可能决定出售更多股票并取消发放股息。

工业股走软也令市场承压，工业股指数 回落0.4%，沃尔沃 领跌，该公司在报告季度获利骤降后，股价急跌6.6%。

不过，油气股 上扬0.8%限制股市跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.1%，报1,284.76点，本周上扬0.6%，连涨第三周。

分析师称，市场中短期前景取决于第三季业报和宏观经济数据，近期这两方面的表现均是喜忧参半。

根据汤森路透StarMine提供的数据，在已公布业绩的27% STOXX Europe 600指数 成份股企业中，57%的获利符合或优于预期，上年第三季整季为62%。

巴克莱在一份报告中指出，泛欧STOXX 600指数 的获利预估加速回落，上周的累积调降幅度从26个基点升至52个基点。