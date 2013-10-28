欧洲股市：收低，InterContinental Hotels下跌

欧洲股市：受业绩和并购推动反弹，德国股市表现抢眼
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.1%，从五年高位回落
* InterContinental Hotels股价下跌，因美国市场成长疲弱
路透伦敦10月28日 - 欧洲股市一小跌，因本周稍晚出炉的一系列美国经济数据将可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减刺激计划提供线索，投资人对大举押注持谨慎态度。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.14%，报1,282.93点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.41%，报3,022.04点。
成交清淡，仅为90日均值的70%，令市场走势被放大，部份交易商将其归因于英国迎来10年来最强烈的风暴使英国南部铁路系统关闭，伦敦交易商无法到场交易。
交易商说本周焦点将集中在美国10月数据，包括周三出炉的APD就业数据和周五公布的ISM数据。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在周二和周三会议上不太可能改变货币政策，因美联储在等待华盛顿近期预算角力影响经济的更多凭证。
酒店集团InterContinental Hotels Group 下跌2.3%，因美国市场成长疲弱。
英国富时100指数 收高0.07%，至6,725.82点；德股DAX指数 收跌0.08%，报8,978.65点；法国股市CAC 40指数 收跌0.48%，报4,251.61点。(完)
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”