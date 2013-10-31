欧洲股市：欧洲股市涨幅受限，因壳牌业绩令人失望拖累股价走低

欧洲股市：受业绩和并购推动反弹，德国股市表现抢眼
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
* FTSEurofirst 300指数收涨5.16点，至1,292.73点
* 能源股领跌，此前壳牌公布业绩
* 汽车股领升，因Nokian Renkaat业绩优于预期
路透伦敦10月31日 - 欧洲股市周四收涨，欧洲央行的刺激举措继续助燃对欧洲股票的买兴，但能源业巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团业绩令人失望，限制市场涨幅。
以市值计欧洲第三大上市公司皇家荷兰/壳牌石油集团 公布的第三季业绩逊于预期，股价急跌5%，使泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 损失2点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨5.16点，报1,292.73点，此为五年新高，因银行股和汽车股上扬。该指数在10月上升3.7%。
能源股 涨势不及其他类股，在全球最大上市公司美国的艾克森美孚 公布季度获利下降后，能源股人气周四进一步受创。
法国石油服务公司Technip 暴跌10%，是百份比跌幅最大的公司，此前Technip下调海底业务的全年营收和利润率目标。
欧洲汽车指数攀升1.4%，为最大涨幅的板块，由芬兰轮胎制造商Nokian Renkaat 领涨。该公司公布优于预期的运营获利，股价跳涨5.8%。
银行股 攀升1%也为欧洲股市助力，西班牙银行Banco Popular 跳涨7.4%，此前该行公布的九个月获利优于预期，受助于交易和资本增长。
英国富时100指数 收跌0.68%，至6,731.43点；德国DAX指数 上涨0.26%，报9,033.92点；法国股市CAC 40指数 收高0.6%，报4,299.89点。(完)
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”