欧洲股市：从五年高位下滑收低，受汽车股和保险股拖累

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数下滑0.2%
* 宝马汽车拖累汽车股下跌，RSA发布预警令保险股走低
* StarMine称迄今公布业绩的企业中，每三家有两家的营收低于预期
路透巴黎11月5日 - 欧洲股市周二从五年高位下滑，由汽车股和保险股领跌，因更多欧洲绩优股企业的业绩逊于预期。
欧洲央行政策会议前的不确定性也限制投资人对股市的热情。
宝马汽车(BMW) 称汽车业务的季度获利跌幅超过预期，部份原因是受累于核心欧洲市场价格折扣。宝马汽车股价急跌2.9%，领跌汽车股。
雷诺汽车(Renault) 股价收低2.2%，延续近期跌势，此前其日本合作伙伴日产汽车 发布盈警后股价下跌。
汽车和汽车部件指数 跌1.1%，是欧洲股市中跌幅最大的板块。
欧洲业绩期已经过半，汤森路透StarMine数据显示，已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，52%的获利逊于预期，且三分之二的企业营收低于预估。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.2%，报1,291.58点，在早盘一度升至2008年中来最高的1,297.29点。
保险股 跌1.1%，此前英国最大的保险商RSA 表示，上周肆虐欧洲北部的风暴可能将拖累公司获利，令股价急跌6.3%。
Legal & General 下滑2.2%，尽管营收高于预期，但其股价近期劲扬，以及估值偏高意味着其业绩可能不及一些人希望的那样好，这些因素均拖累其表现。
英国富时100指数 收低0.25%，至6,746.84点；德国DAX指数 收跌0.31%，报9,009.11点；法国股市CAC 40指数 下跌0.82%，报4,253.34点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
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