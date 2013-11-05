欧洲股市：从五年高位下滑收低，受汽车股和保险股拖累

* FTSEurofirst 300指数下滑0.2%

* 宝马汽车拖累汽车股下跌，RSA发布预警令保险股走低

* StarMine称迄今公布业绩的企业中，每三家有两家的营收低于预期

路透巴黎11月5日 - 欧洲股市周二从五年高位下滑，由汽车股和保险股领跌，因更多欧洲绩优股企业的业绩逊于预期。

欧洲央行政策会议前的不确定性也限制投资人对股市的热情。

宝马汽车(BMW) 称汽车业务的季度获利跌幅超过预期，部份原因是受累于核心欧洲市场价格折扣。宝马汽车股价急跌2.9%，领跌汽车股。

雷诺汽车(Renault) 股价收低2.2%，延续近期跌势，此前其日本合作伙伴日产汽车 发布盈警后股价下跌。

汽车和汽车部件指数 跌1.1%，是欧洲股市中跌幅最大的板块。

欧洲业绩期已经过半，汤森路透StarMine数据显示，已公布业绩的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，52%的获利逊于预期，且三分之二的企业营收低于预估。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.2%，报1,291.58点，在早盘一度升至2008年中来最高的1,297.29点。

保险股 跌1.1%，此前英国最大的保险商RSA 表示，上周肆虐欧洲北部的风暴可能将拖累公司获利，令股价急跌6.3%。

Legal & General 下滑2.2%，尽管营收高于预期，但其股价近期劲扬，以及估值偏高意味着其业绩可能不及一些人希望的那样好，这些因素均拖累其表现。