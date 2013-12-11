欧洲股市：跟随美国股市走低，因担忧美联储会提前缩减购债

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%
* 欧洲股市逆转稍早涨势，因美国股市开盘走低
* 美国预算协议料为美联储缩减购债铺路
路透伦敦12月11日 - 欧洲股市周三尾盘走低，因美国国会周二达成预算协议后，美国政府支出的确定性增强所带来的提振，被美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内开始缩减购债的预期所盖过。
美国达成两年预算协议以避免政府再度停运后，诸如水泥生产商Lafarge 和国防合同商BAE Systems 等在美国有业务的企业受益，这两只股票分别攀升2%和2.6%。
但对市场的其他领域而言，预算协议可能产生的影响尚不明确，部分市场人士认为，预算协议可能为美联储最早在下周的会议上开始缩减购债铺路。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,256.32点，回吐稍早录得的涨幅，因美国股市开盘走低。
市场整体交投清淡，美联储政策前景的不确定性使很多投资者离场观望。收盘时， FTSEurofirst 300指数的成交量仅为日成交均值的82%。
EuroSTOXX 50指数 的成交量接近日成交均值的80%，该指数回落0.5%，报2,947.31点。该指数本月累积下跌4.5%，跌穿50日移动均线使其短期技术前景转淡。
英国富时100指数 跌0.24%，至6,507.72点；德国DAX指数 收挫0.41%，报9,077.11点；法国CAC-40指数 回落0.1%，报4,086.86点。(完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。