欧洲股市：跟随美国股市走低，因担忧美联储会提前缩减购债

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%

* 欧洲股市逆转稍早涨势，因美国股市开盘走低

* 美国预算协议料为美联储缩减购债铺路

路透伦敦12月11日 - 欧洲股市周三尾盘走低，因美国国会周二达成预算协议后，美国政府支出的确定性增强所带来的提振，被美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内开始缩减购债的预期所盖过。

美国达成两年预算协议以避免政府再度停运后，诸如水泥生产商Lafarge 和国防合同商BAE Systems 等在美国有业务的企业受益，这两只股票分别攀升2%和2.6%。

但对市场的其他领域而言，预算协议可能产生的影响尚不明确，部分市场人士认为，预算协议可能为美联储最早在下周的会议上开始缩减购债铺路。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,256.32点，回吐稍早录得的涨幅，因美国股市开盘走低。

市场整体交投清淡，美联储政策前景的不确定性使很多投资者离场观望。收盘时， FTSEurofirst 300指数的成交量仅为日成交均值的82%。

EuroSTOXX 50指数 的成交量接近日成交均值的80%，该指数回落0.5%，报2,947.31点。该指数本月累积下跌4.5%，跌穿50日移动均线使其短期技术前景转淡。