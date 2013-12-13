欧洲股市：跌至两个月低点，PSA标致雪铁龙重挫

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均跌0.2%
* FTSEurofirst 300指数两周大跌4.8%
* PSA标致雪铁龙续挫，因通用汽车售股
路透巴黎12月13日 - 欧洲股市周五在淡静交投中小跌，两周下挫近5%，因投资人在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前仍不安。
近期美国公布的经济数据强劲，引发市场臆测美联储可能早至下周开始缩减购债。这促使投资人对风险资产锁定获利，央行大规模挹注流动性令风险资产受益良多。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%，报1,242.68点，盘中一度触及两个月低点。
该指数今年前11个月大涨15%，但之后重挫约4.8%，为六个月最大跌幅。
“尽管近期市场下挫创造了买入的良机，但暂时来说，我们要等到下周美联储会议后才再度入市，”Barclays France董事Franklin Pichard表示。
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数 回落0.2%，报2,921.92点。
欧洲各大市场中，英国富时100指数 回落0.08%，报6,439.96点；德国DAX指数 收挫0.12%，报9,006.46点。法国CAC指数 收跌0.23%，报4,059.71点。
法国车商PSA标致雪铁龙 暴跌12%，昨日通用汽车 宣布以大幅折让出售所持标致雪铁龙7%的股权。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。