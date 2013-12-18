欧洲股市：收涨，静待美联储政策决定

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%，Euro STOXX 50指数上扬1.1%
* 部分策略师预计美联储将保持刺激规模不变
* 强劲的德国企业信心指数扶助市场人气
路透伦敦12月18日 - 欧洲股市周三上涨，扳回前一日的跌幅，投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日晚些时候公布政策决定前调整头寸。
过去两周欧洲股市走低，因担忧美联储将在本月开始缩减购债。但多数经济学家预计美联储将保持政策不变直至明年3月，且策略师指出，通胀持续处于低位可能促使美联储在12月按兵不动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.9%，报1,259.06点，市场交投清淡，部分投资者不愿在美联储公布政策决定前大举押注。
Euro STOXX 50指数攀升1.1%，收报2,975.09点。
德国智库Ifo报告称，12月企业信心触及2012年4月以来最高水平，也扶助提振市场人气。该数据与市场预期一致，但这是暗示欧洲最大经济体德国明年成长可能加速的另一讯号。
尽管欧洲股市整体走强，但英国零售股承压，因券商报告引发市场担忧圣诞节的销售力道，且Kantar提供的数据显示，英国四大零售商的市场份额正在被折扣杂货店所蚕食。
英国富时100指数 收高0.09%，报6,492.80点；德国DAX指数 收涨1.06%，报9,181.75点；法国CAC指数 上扬1.0%，报4,109.51点。(完)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。