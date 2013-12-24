欧洲股市：小涨，圣诞节前一周表现为1999年来最佳

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* 在缩短的交易日中英股富时100指数升0.2%，法国CAC 40指数升0.1%
* 德国、瑞士和意大利休市
* 经济状况亮丽助燃美联储缩减购债后的升势
路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周二小涨，圣诞节前一周的表现为1999年来最佳，不过今日市场提前休市，交投清淡。
德国、瑞士和意大利等市场今日已经休市。
英国富时100指数 收高0.23%，报6,694.17点；法国CAC指数 微升0.07%，报4,218.41点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.06%，报3,072.88点。
汤森路透数据显示，在圣诞节前的五个交易日中，该指数大涨4.5%，为1999年来表现最佳的一周。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数今年迄今大涨16.6%，今年只剩几个交易日，如果保持升势，这将是四年最佳表现。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。