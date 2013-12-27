欧洲股市：收在五年高位，德股DAX指数创新高

* FTSEurofirst 300指数大涨1.1%，Euro STOXX 50指数收高1.3%

* FTSEurofirst 300指数六个交易日大涨5.3%，今年迄今升16%

* 德股DAX指数创新高

路透巴黎12月27日 - 欧洲股市周五在圣诞节假期后恢复年底大幅升势，收在五年最高水准，德股DAX指数 触及纪录高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在疏落交投中收高1.1%，报1,314.29点，为2008年中来最高收位。该指数自12月17日来大涨5.3%，今年势将录得16%的升幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.3%，报3,111.37点，触及五年收盘高位。

德股DAX指数 收高1.06%，至9,589.39点的纪录收盘新高。该指数今年迄今升幅高达26%，表现远胜泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数。

这部分反映出德国作为欧元区经济复苏火车头的角色，本月数据显示德国消费者信心升至近六年半最高。