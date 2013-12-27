欧洲股市：收在五年高位，德股DAX指数创新高

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
* FTSEurofirst 300指数大涨1.1%，Euro STOXX 50指数收高1.3%
* FTSEurofirst 300指数六个交易日大涨5.3%，今年迄今升16%
* 德股DAX指数创新高
路透巴黎12月27日 - 欧洲股市周五在圣诞节假期后恢复年底大幅升势，收在五年最高水准，德股DAX指数 触及纪录高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在疏落交投中收高1.1%，报1,314.29点，为2008年中来最高收位。该指数自12月17日来大涨5.3%，今年势将录得16%的升幅。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.3%，报3,111.37点，触及五年收盘高位。
德股DAX指数 收高1.06%，至9,589.39点的纪录收盘新高。该指数今年迄今升幅高达26%，表现远胜泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数。
这部分反映出德国作为欧元区经济复苏火车头的角色，本月数据显示德国消费者信心升至近六年半最高。
英国富时100指数 收高0.85%，报6,750.87点；法国CAC指数 升1.4%，报4,277.65点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。