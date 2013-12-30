欧洲股市：小跌，但今年试将录得2009年来最大年度涨幅

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.2%，Euro STOXX 50指数回落0.3%

* FTSEurofirst 300指数今年有望上涨16%

* Euro STOXX 50势将录得18%的年度涨幅

* 今年汽车股大涨，矿业股急挫

路透巴黎12月30日 - 欧洲股市周一小跌，但今年势将录得四年来最大年度涨幅，因经济复苏的迹象以及欧洲央行长期以来提供的低成本资金促使投资者大举买入股票。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在今年最后一个完整交易日收跌0.2%，报1,311.76点，日内成交清淡，但今年试将录得约16%的涨幅，为2009年以来最大年度涨幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌0.3%，报3,100.93点，该指数今年有望上涨18%，也为2009年以来最佳年度表现。

伦敦、马德里、巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔和里斯本等地股市周二将在中午附近提前休市，而包括意大利、德国和瑞士等欧洲其他主要市场周二将因新年假期休市。

今年下半年，大量投资基金流入欧洲股市，带动市场上扬，因投资者对西班牙和意大利的忧虑缓解，欧洲的宏观经济指标改善，以及欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)向市场提供了大规模流动性。

在欧洲市场的各大板块中，包括大众汽车 和雷诺汽车 在内的STOXX汽车股 为年内表现涨幅的类股，上扬38%。电信股 和传媒股 也有不俗的表现，均上扬约33%，受助于一波并购交易潮。

包括力拓 和必和必拓 在内的基础资源类股逆势而动 ，年内重挫14%，因黄金和铜等金属价格走低。

欧洲市场，英国富时100指数 收跌0.29%，报6,731.27点；法国CAC指数 微挫0.05%，报4,275.71点。