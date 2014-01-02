更正-欧洲股市：在2014年首个交易日收低，投资人对去年涨势部份获利了结

(因中文译文有误，内文最后一段法国CAC-40指数收盘点位应为“4,227.28点”，非“4,277.28点”)

* FTSEurofirst 300指数下滑0.8%，Euro STOXX 50指数跌1.6%

* 中国和法国宏观数据疲软，引发投资人获利了结

* 菲亚特暴涨16%，此前宣布达成收购克莱斯勒股份协议

路透巴黎1月2日 - 欧洲股市周四下滑，因中国和法国制造业数据疲软，促使投资人在2014年第一个交易日对股市在2013年的巨大涨幅部份获利了结。

意大利汽车生产企业菲亚特 没有跟随股市走势，股价暴涨16%，成交量为其日均值逾六倍，此前菲亚特达成43.5亿美元协议，将取得美国汽车制造商克莱斯勒全面控制权，毋须筹集新资金。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 在2013年上升16%，在2014年首个交易日收低0.8%，至1,305.59点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌幅更大，收低1.6%，报3,059.93点。

“是一波获利了结。欧洲股市年底攀升后，投资人回到现实，”FXCM分析师Nicolas Cheron说。

投资人对汇丰(HSBC)/Markit中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值跌至三个月最低感到不安。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业PMI终值持平于初值，仍为50.5，上月终值为50.8。这是该指数连续第五个月处在荣枯分水岭上方，但为三个月来最低。

在欧洲方面，欧元区Markit制造业12月采购经理人指数(PMI)终值确认为52.7，创下31个月最高位，高于11月的51.6。 但法国12月制造业活动萎缩速度为七个月来最快，下降至47.0。