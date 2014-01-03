欧洲股市：反弹，意大利电信股价暴涨因臆测将出售其巴西分支

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上升0.5%

* 意大利电信暴涨，因臆测出售巴西分支

* 2013年从美国流入欧洲股市的资金创纪录高位-Lipper

路透巴黎1月3日 - 欧洲股市周五上涨，扳回在2014年首个交易日录得的部份跌幅，意大利电信 股价急升，因臆测其巴西无线电分支将出售。

零售股上升，英国的Next 领涨，此前公司报告圣诞节销售强劲，公司上调其获利预估，且公布发放特别股息。

不过，整体而言，成交量非常清淡，为绩优股日均成交量的大约75%，因许多市场人士仍放新年假期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.5%，报1,312.15点，扳回周四下跌0.8%的部份跌幅。

意大利电信 急升6.9%，因报告指西班牙电信 准备一份联合出价，买入意大利电信的巴西无线电分支TIM Brasil 。

英国富时100指数 收高0.19%，报6,730.67点；德股DAX指数 收升0.37%，至9,435.15点；法国CAC-40指数 上涨0.48%，报4,247.65点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收涨0.5%，报3,074.43点。

汤森路透旗下Lipper的数据显示，欧洲股市在2013年吸纳美国投资人163亿美元净流入，为纪录高位，规模为2006年创下58亿美元的上次纪录高位的大约三倍。