欧洲股市：上涨至五年半高位，由二线国家股市领涨

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300涨0.8%，Euro STOXX 50指数升1.4%
* 西班牙IBEX指数急升2.9%，成交放量
* IBEX和MIB指数距离2007年高位仍有很长路的要走
路透巴黎1月7日 - 欧洲股市周二上涨至五年半高位，因投资人押注南欧国家经济复苏，遂吸纳该地区的股票。
西班牙IBEX指数 领涨，急升2.9%，成交量为正常水平的逾两倍。Bankinter 大涨5%，Caixabank 猛涨7.2%，BBVA 劲升5.7%。
“西班牙近期数据令人鼓舞，房价趋稳使投资人看见复苏的希望，”Valquant策略师Eric Galiegue说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 上涨0.8%，报1,319.74点，此为2008年中最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上扬1.4%，意大利FTSE MIB指数 升1.2%，葡萄牙PSI 20指数 急升2.5%，成交也放量。
葡萄牙的Banco Espirito Santo 劲升5.7%，意大利的Banco Popolare 猛涨5.6%。
对南欧有敞口的法国银行股也上涨。法国农业信贷银行(Credit Agricole) 大涨6.1%，法国兴业 涨4%。
尽管欧洲股市过去六个月大幅攀升，但南欧股市仍未从欧债危机期间的深跌中反弹。尽管德国指数处于纪录高位，但西班牙IBEX指数要触及2007年水平还需要再升58%，意大利MIB指数则要再涨128%。
英国富时100指数 上升0.37%，报6,755.45点；德股DAX指数 收涨0.83%，至9,506.20点；法国CAC-40指数 收高0.83%，报4,262.68点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
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