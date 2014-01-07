欧洲股市：上涨至五年半高位，由二线国家股市领涨

* FTSEurofirst 300涨0.8%，Euro STOXX 50指数升1.4%

* 西班牙IBEX指数急升2.9%，成交放量

* IBEX和MIB指数距离2007年高位仍有很长路的要走

路透巴黎1月7日 - 欧洲股市周二上涨至五年半高位，因投资人押注南欧国家经济复苏，遂吸纳该地区的股票。

西班牙IBEX指数 领涨，急升2.9%，成交量为正常水平的逾两倍。Bankinter 大涨5%，Caixabank 猛涨7.2%，BBVA 劲升5.7%。

“西班牙近期数据令人鼓舞，房价趋稳使投资人看见复苏的希望，”Valquant策略师Eric Galiegue说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 上涨0.8%，报1,319.74点，此为2008年中最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上扬1.4%，意大利FTSE MIB指数 升1.2%，葡萄牙PSI 20指数 急升2.5%，成交也放量。

葡萄牙的Banco Espirito Santo 劲升5.7%，意大利的Banco Popolare 猛涨5.6%。

对南欧有敞口的法国银行股也上涨。法国农业信贷银行(Credit Agricole) 大涨6.1%，法国兴业 涨4%。

尽管欧洲股市过去六个月大幅攀升，但南欧股市仍未从欧债危机期间的深跌中反弹。尽管德国指数处于纪录高位，但西班牙IBEX指数要触及2007年水平还需要再升58%，意大利MIB指数则要再涨128%。