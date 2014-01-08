欧洲股市：涨势缓和，二线国家股市再次表现出色

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300涨0.1%，Euro STOXX 50指数持平
* 西班牙、意大利、葡萄牙、希腊和爱尔兰股市延续涨势
* 欧元区银行股2014年迄今攀升6.4%
路透巴黎1月8日 - 欧洲股市涨势周三在五年半高位附近放缓，但对二线欧元区国家经济开始从欧债危机中复苏的信心不断增强，扶助股市延续涨势。
汤森路透数据显示，葡萄牙PSI 20指数 的成交量为日均值的七倍，而西班牙和爱尔兰股市成交量是其日均值的逾两倍。
近期有大量资金流入欧元区二线国家股市，因受欧债危机打击最重的欧元区经济体开始显示改善迹象。
爱尔兰退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划后的首次公债标售获强劲需求，周二扶助压低欧元区公债收益率，且使投资人对葡萄牙可能如原定计划在今年结束欧盟/IMF救助计划的预期增强。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 上涨0.1%，报1,321.19点，略低于稍早触及的五年半高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 持平。英国富时100指数 收低0.5%，报6,721.78点；德股DAX指数 收跌0.09%，至9,497.84点；法国CAC-40指数 收跌0.04%，报4,260.96点。
二线欧元区国家股市人气改善，西班牙IBEX指数 升0.7%，葡萄牙的PSI 20指数上涨1.4%，希腊ATG指数 劲扬3.3%。
STOXX欧元区银行股指数 涨1.8%，今年迄今涨幅扩大至6.4%，为2013年全年涨幅的约四分之一。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。