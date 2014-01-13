欧洲股市：上涨，受助于银行股攀升

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上升0.3%
* 银行股上涨，此前监管机构放松杠杆比例规定
* PSA标致雪铁龙跳涨，因有报导称公司和东风汽车集团将在中国兴建第四家工厂
路透伦敦1月13日 - 欧洲股市周一上涨，受银行股攀升提振，此前全球银行监管机构同意放松杠杆比例规定。
德意志银行 劲升4.7%，巴克莱 上涨2.9%，瑞银 攀升3.1%。
全球银行监管机构周日达成协议，将放松一项新规范的编修方式，以期避免阻碍全球融资渠道。该项新规定旨在自2018年起控制高风险资产负债表操作。
STOXX银行指数 上涨1.5%，将今年迄今升幅扩大至约6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,324.42点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上升0.3%，报3,111.94点，两个指数较近期触及的五年高仅低几点。
英国富时100指数 收高0.26%，报6,757.15点；德股DAX指数 收涨0.39%，至9,510.17点；法国CAC-40指数 收升0.3%，报4,263.27点。
二线欧元区股市继续表现出众，西班牙IBEX指数 和意大利FTSE MIB指数 均上涨0.7%。
PSA标致雪铁龙 升幅居前，跳涨7.9%，此前媒体报导称，该公司和东风汽车集团 计划在中国将兴建第四家工厂。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。