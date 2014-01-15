欧洲股市：创下五年半高位，因经济前景改善

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收高1%，至2008年来最高
* EuroSTOXX 50指数也触及五年半高位
* 世界银行三年内首次上调经济成长预估
路透伦敦1月15日 - 欧洲股市周三刷新五年半高位，受经济数据强劲和全球经济前景改善提振，且对欧元区银行的监管忧虑缓和。
欧洲央行在周二发表的一封信中称，在即将进行的压力测试中，央行将不会要求银行调整其持有至到期公债组合，以反应当前的市场价值。 之后金融股走强，给予FTSEurofirst 300指数最大提振。
涨幅居前的法国兴业银行(Societe Generale) 和B P Milano 都持有大量欧元区主权债。
今年迄今，欧元区银行股 已经猛涨10.7%。本周银行监管机构同意放宽资产负债表的监管后，银行股再受带动。
市场涨势普遍，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨跌股比超过2:1。该指数收高1.0%，报1,339.82点，为2008年来首见。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.6%，也触及五年半高位。
世界银行周二自三年来首次上调对全球经济成长的预估，因美国等发达经济体开始加快成长。
欧元区的贸易数据显示二线国家出口增加，这是又一个积极因素。周三公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行1月制造业指数跳升至20个月最高，因新订单大增。
英国富时100指数 收高0.78%，报6,819.86点；德股DAX指数 大涨2.03%，至9,733.81点；法国CAC-40指数 收升1.35%，报4,332.07点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。